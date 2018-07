Claúdia Monteiro de Aguiar questiona Comissão Europeia sobre Fundo de Coesão, acusa República de falta de compromisso com a Madeira

A eurodeputada Claúdia Monteiro de Aguiar questionou a Comissão Europeia relativamente ao Fundo de Coesão e acusou a República de faltar ao compromisso que tinha assumido, com a Madeira, de transferir 30,5 milhões de euros para dar resposta às consequências dos incêndios de 2016.

Entre as perguntas levantadas pela eurodeputada do PSD, à Comissão Europeia, está se é possível transferir verbas entre os três eixos de investimento do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR), caso um estado membro o proponha, e se a República pediu uma alocação de verbas para dar resposta aos incêndios que afetaram a Madeira em 2016.

As perguntas surgem depois do ministro do Ambiente ter afirmado que o compromisso assumido com a Madeira ainda não tinha sido cumprido por as regras comunitárias “não permitirem a transferência de verbas entre os vários eixos que compõem o POSEUR”.