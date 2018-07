Claranet adquire NotSoSecure, especialista em testes de penetração em redes e hacking ético

A tecnológica Claranet adquiriu a empresa especialista em testes de penetração em redes, web, aplicações móveis e formação de hacking ético NotSoSecure, fez saber em comunicado enviado à redação esta quinta-feira.

“A aquisição da NotSoSecure faz parte da nossa visão para melhorarmos ainda mais os serviços de segurança e experiência que queremos oferecer aos nossos clientes, bem como uma forma de acedermos a mercados globais como os Estados Unidos e a Austrália”, afirma o CEO da Claranet, Charles Nasser, para quem “a NotSoSecure tem um histórico fantástico”.

Já o co-fundador e CTO da NoSoSecure, Sid Siddharth, espera que a empresas saia “fortalecida”. “Com o apoio e a experiência da Claranet na expansão para novos territórios, estamos numa posição fortalecida para desenvolvermos o nosso portfolio de serviços e ganharmos quota de mercado numa indústria em desenvolvimento e rápido crescimento”, disse.

Ao comprar a NotSoSecure, uma empresa focada no mercado norte-americano, a Claranet vê chegar novos clientes à sua “carteira”, incluindo agências governamentais, empresas listadas no FTSE 250 e na Fortune 500″.

Sediada no Reino Unido, a Claranet está presente em na Europa Ocidental, incluindo Portugal, fornecendo serviços de rede, hosting e aplicações. Somando a aquisição da NotSoSecure à compra da britânica SEC-1, em 2017, e à inauguração do novo SOC (Centro de Operações de Segurança), em Portugal, em março deste ano, a Claranete quer demontrar “o investimento significativo que a empresa tem vindo a fazer no desenvolvimento de serviços de segurança, a nível mundial”.

No comunicado lê-se que Dan Haagman e Sid Siddharth, fundadores da NotSoSecure, mantêm-se na empresa “para apoiarem ambições de expansão internacional, continuando a ter um papel fundamental à medida que, nos próximos anos, a Claranet aprofundar o desenvolvimento de serviços de cibersegurança”.