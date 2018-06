Ciudadanos de Sánchez e En Marche de Macron concorrem juntos às eleições europeias

Pouco depois de Emmanuel Macron ter recebido em Paris o novo presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, os líderes do espanhol Ciudadanos e do Republique En Marche (movimento do próprio Macron) assinaram um acordo para se apresentarem em conjunto às eleições europeias de maio de 2019.

O acordo poderá estender-se também ao Partido Democrático Italiano, do ex-chefe de governo Matteo Renzi, para a criação de uma frente comum numa área política que está entre o centro esquerda e o centro direita.

O anúncio do acordo foi assinado em Madrid, para assinalar um agradecimento ao Ciudadanos, que foi “o primeiro movimento político na Europa a apoiar Macron”, disse um dirigente do En Marche, Christophe Castaner.