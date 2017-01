Citigroup planeia afastar operações de Londres no pós-Brexit

O referendo de 23 de junho e o discurso de Theresa May, na semana passada, continuam a gerar movimentações nos bancos a nível mundial. Esta terça-feira, foi o americano Citigroup a informar que planeia criar uma nova sucursal europeia – e fora de Londres.

“O nosso problema é que, provavelmente, se vão perder os passaportes europeus”, referiu James Cowles, diretor de operações do Citigroup na Europa, África e Médio Oriente, a propósito da possibilidade que neste momento têm de operar no Reino Unido e facultar serviços por toda a Europa sem precisarem de autorização de reguladores locais.

James Cowles, responsável pela divulgação deste objetivo do banco, adiantou ainda que têm contactado com os Governos de Espanha, Irlanda, França, Alemanha e Holanda, em declarações citadas pelo “Expansión”.

“A decisão tem de estar tomada nos primeiros seis meses do ano”, acrescentou, em Dublin, onde o banco tem 2.500 funcionários. A concretizar-se esta meta, o país que vai acolher o novo Citigroup será conhecido antes da silly season.

Para isso, estes cinco estão em época de exames e de avaliação contínua, simultaneamente. Os critérios de apreciação? Infraestruturas, sistema jurídico, existência de alojamento e estabelecimentos de ensino para as famílias dos trabalhadores.

O Citigroup não é a primeira nem a única entidade bancária ou empresa financeira a mostrar interesse em abandonar “Terras de Sua Majestade”. O Goldman Sachs, o JP Morgan, o HSBC ou a UBS já anunciaram intenções de deslocar vários funcionários, na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia.

Os suíços HSBC e UBS já indicaram que o cenário da força de trabalho britânica iria sofrer alterações, de acordo com o que noticiou a Reuters, no dia 18 de janeiro. Dos cinco mil empregados em Londres do HSBC, cerca de mil podem ser afetados. No que diz respeito ao Goldman Sachs, fala-se em aproximadamente seis mil.