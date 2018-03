Cinco estrelas e doze milhões de euros. Grupo Pestana abre hotel no Porto

Um novo hotel de cinco estrelas com um investimento na ordem dos 12 milhões de euros abre dia 23 no histórico edifício do antigo café “A Brasileira”, na Baixa do Porto, indicou hoje fonte do grupo Pestana.

O Pestana Porto – A Brasileira City Center & Heritage Building, localizado junto ao Teatro Sá da Bandeira e à estação ferroviária de São Bento, “resulta da reabilitação do edifício que há mais de um século foi construído para acolher a”Brasileira”.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte do grupo hoteleiro Pestana, que tem atualmente cerca de 90 unidades em Portugal e no estrangeiro, confirmou que “o histórico edifício vai receber um hotel de cinco estrelas com 90 quartos e ‘suites’ distribuídos por seis pisos temáticos”, relacionados com as “especiarias importadas nos séculos XV e XVI durante a expansão marítima portuguesa, designadamente café, canela, chá, chocolate, anis e pimenta rosa”.