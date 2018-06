Cinco dicas para férias no estrangeiro sem esvaziar a carteira

Se viajar para o estrangeiro faz parte dos planos para as suas férias, tome nota de algumas dicas que o podem ajudar a manter-se dentro do orçamento.

Primeiro, planeie a sua viagem.

Dedique algum tempo a procurar destinos e hotéis com preços mais em conta. Com a ajuda da internet e das várias plataformas que comparam preços, não será decerto impossível encontrar algo que se enquadre no seu orçamento.

Opte por destinos com baixo custo de vida, para poupar no alojamento, na comida e nas deslocações que tenha de fazer no local.

Outra dica essencial refere-se à escolha das datas. Considere a primavera e o outono já que está tudo mais barato e o tempo é agradável.

Além disso, recorde os pequenos truques que, no fim, podem compensar. Lembre-se que as viagens marcadas a meio da semana são geralmente mais baratas do que aos fins-de-semana e que consegue melhores preços se marcar voos com muita antecedência.

Por último, considere arrendar uma casa com amigos ou optar por um hostel no local para onde viaja. Se gosta de conhecer pessoas novas, considere couchsurfing, uma plataforma online que o põe em contacto com habitantes locais com alojamentos disponíveis.