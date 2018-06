Cinco arguidos em investigação do Ministério Público ao Turismo do Porto e Norte de Portugal

Cinco pessoas foram constituídas arguidas no seguimento de uma grande operação feita esta quarta-feira, 20 de junho, pelo Ministério Público, no âmbito de uma investigação relacionada com contratos do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Em comunicado, o Departamento de Investigação e Ação Penal distrital do Porto informou que foram feitas 16 buscas domiciliárias e 34 não domiciliárias, incluindo às instalações dos clubes de futebol Sporting Clube de Braga e do Vitória Sport Clube.

Também em comunicado, o Braga confirmou ter recebido “uma solicitação por parte da Polícia Judiciária no sentido da prestação de informação sobre o contrato de patrocínio celebrado com a Turismo do Porto e Norte de Portugal”. Acrescenta, numa publicação divulgada no seu site, que “partilhou a documentação existente e prestou à Polícia Judiciária a sua total colaboração”.