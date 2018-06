Cimpor prepara novo aumento de capital

A cimenteira portuguesa Cimpor está a preparar uma “mega operação” de capitalização, após a conversão do capital do crédito concedido pelo seu maior acionista, a InterCement Austria. A empresa, que detém 77,56% do capital da cimenteira, disponibilizou-se para a realização de prestações acessórias no montante de 700 milhões de euros, avança o “Jornal de Negócios”.

O acionista maioritário da Cimpor já tinha manifestado a intenção de avançar com um aumento de capital em dezembro. Com esta conversão em capital, a Cimpor não terá de reembolsar as prestações acessórias. O anúncio fez o capital próprio da Cimpor subir dos 409 milhões negativos para 642 milhões positivos em 2017.

Por enquanto, ainda não há data para a formalização da mega operação de capitalização, mas a verificação do crédito detido pela InterCement Austria deve acontecer já na assembleia-geral extraordinária, agendada para o próximo dia 10 de julho.