Cimeira testa estratégia nuclear norte-americana

Repentinamente, o mundo foi apanhado de surpresa: depois de meses e meses de conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, num avatar que esteve próximo do confronto bélico, os dois países acordaram em encontrar-se numa cimeira de apaziguamento.

Pouco tempo depois, mais uma surpresa: a cimeira havia sido cancelada pelos Estrados Unidos. O comentador e ex-embaixador Francisco Seixas da Costa, que por algumas horas antecipou que a cimeira não se realizaria, afirmou ao Jornal Económico que em causa estava “um tremendo equívoco: os Estados Unidos querem a desnuclearização da Coreia do Norte mas não estão preparados para retirar as suas armas nucleares da Coreia do Sul” e dos mares que a circundam.

Porque o que está em causa é a presença nuclear dos Estados Unidos no Mar do Japão e no Mar da China Oriental – num posicionamento que a Casa Branca considera estratégico, não tanto por causa da ‘minudência’ da Península da Coreia, mas precisamente porque é ali que os Estados Unidos exercem pressão sobre a China.