Cimeira do G7 no Canadá dominada pelo protecionismo norte-americano

É o primeiro embate ao vivo entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e os chefes de Estado ou de governo dos países que constituem parte substancial dos mercados comerciais do país: a cimeira do G7, que se realiza em Charlevoix, no Quebeque, Canadá, terá como um dos temas mais ‘quentes’ as novas taxas aduaneiras impostas à entrada de produtos para o interior dos Estados Unidos.

A decisão de Donald Trump motivou uma reação imediata de um grande número de países – com a União Europeia a chegar mesmo a apresentar uma queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) – mas será a primeira vez que todos se encontram pessoalmente.

O tema não faz parte da ordem de trabalhos, mas fonte oficial da União Europeia refere que “é provável que os dirigentes debatam as recentes medidas comerciais unilaterais dos Estados Unidos”. Segundo os jornais presentes em Charlevoix, as reuniões preparatórias, que têm decorrido ao longo desta semana, foram muito focadas na questão – e aparentemente os ânimos não estão o mais serenados possível.

É que todos os países sem exceção têm manifestado absoluta discordância com a decisão – considerando mesmo que a estratégia que está por trás delas, a defesa da indústria e dos consumidores norte-americanos, não será atingida senão, quando muito, a curto prazo.

Do lado da União Europeia, e como vem sendo costume, os presidentes Donald Tusk e Jean-Claude Juncker estarão no Canadá em sua representação.

Em termos da agenda formal, os sete países mais desenvolvidos do mundo vão debater os desafios globais nos domínios da economia, política externa, igualdade de género e ambiente. É provável que as relações com o Irão, a Rússia e a Coreia do Norte também façam parte do debate, o que mais uma vez irá colocar os Estados Unidos de um lado e os restantes seis países do outro – pelo menos no que tem a ver com a questão iraniana, mais um tema em relação ao qual as decisões de Donald Trump conseguiram um pleno de críticas.

Do lado da União Europeia, fonte oficial refere que “a cimeira constituirá igualmente uma oportunidade para que a UE defenda uma ordem mundial assente em regras e respetivas organizações como constituindo a melhor abordagem da governação a nível mundial”.

O Canadá exerce a presidência do G7 até 31 de dezembro de 2018 e acolhe uma reunião em que, da agenda oficial fazem ainda parte o crescimento inclusivo e o comércio; as perspetivas económicas mundiais; como garantir que todos os cidadãos beneficiam do crescimento; o combate à evasão e à elisão fiscais; inovação e inteligência artificial; e igualdade de género e empoderamento das mulheres.

“É provável que os dirigentes salientem o valor da educação das raparigas e das mulheres, bem como o papel que estas desempenham no mercado de trabalho. O G7 deverá adotar uma declaração sobre a importância da educação das mulheres nos países em desenvolvimento”, diz ainda a mesma fonte. Os dirigentes deverão igualmente assumir o compromisso de pôr termo à violência sexual e de género, abusos e ciberassédio.