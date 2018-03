Cimeira de áreas metropolitanas de Lisboa e Porto debate hoje descentralização

A cimeira pretende “constituir um fórum de discussão e análise das realidades locais metropolitanas, com vista à recolha de propostas e contributos para apresentar ao Governo”, com “destaque para os transportes e mobilidade, preparação do quadro de financiamento Portugal 2030, descentralização, entre outros”, informou, em comunicado, a Área Metropolitana de Lisboa (AML).

No programa, com abertura dos trabalhos por Marcelo Rebelo de Sousa, está prevista a presença, durante a tarde, de membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro António Costa, que participará na “declaração final” do encontro no Palácio Nacional de Queluz, concelho de Sintra.

Depois de anteriores reuniões entre dirigentes das duas áreas metropolitanas, será a primeira vez que todos os autarcas dos 18 municípios da AML e dos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP) debatem, entre outras questões, o processo de descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais.