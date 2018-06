Cimeira da Macaronésia aprova acordo de cooperação entre os quatro arquipélagos

As quatro regiões da Macaronésia aprovaram, esta sexta-feira, um documento prévio para a candidatura de um projeto de cooperação a financiamento do Programa Operacional Madeira-Açores-Canárias (PO-MAC). Um dos objetivos do Integra passa, para além da obtenção de financiamento, pelo acompanhamento das áreas de governação estratégicas para os arquipélagos.

Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde chegaram a acordo no decorrer da II Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia que decorreu, esta sexta-feira, nas Furnas, em São Miguel.

Durante o encontro, foi também aprovada uma Declaração Conjunta, onde as partes se comprometeram a fomentar e concretizar parcerias de desenvolvimento em diversos sectores de comum interesse, nomeadamente nas áreas da economia do mar, promoção do comércio, turismo e investimento, investigação, desenvolvimento, energia e alterações climáticas, juventude, cultura e cidadania.