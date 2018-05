Cidade da Praia: Hotel e Casino Djéu começam a funcionar em Agosto (actualizado)

O hotel e casino da Macau Legend Development Ltd, a ser edificado no ilhéu Santa Maria, na cidade da Praia, começará a funcionar em Agosto deste ano, disse o chairman e chefe executivo da empresa, David Chow, após a reunião geral anual da empresa nesta quarta-feira, 30 de Maio, no Legend Palace.

O grupo investiu, no geral, cerca de 250 milhões de euros para o mega projecto de casino e resort na capital cabo-verdiana, com toda a construção da primeira fase a concluir até 2019. O hotel e casino, cuja primeira pedra foi lançada em 2015, vão abrir as portas em Agosto, conforme avançou o empresário ontem, 30.

De acordo com a empresa, a primeira fase do projecto incluirá um bloco de escritórios, um hotel de 200 quartos e casino ou complexo de entretenimento localizado na orla marítima da praia Gamboa e no ilhéu Santa Maria. Em Fevereiro deste ano, David Chow veio a Cabo Verde relançar o empreendimento, cujo projecto sofreu algumas alterações mesmo depois de lançada a primeira pedra para a contrução do complexo turístico, que inclui hotel, marina, centro de convenções e casino.