Cibersegurança no topo das preocupações das empresas

Num contexto em que estas temáticas estão cada vez mais na ordem do dia, Nasser Sattar, (Head of Advisory) e Cristina Alberto, (Director de IT Advisory) apresentaram as conclusões de um estudo que analisou, junto dos gestores portugueses, o nível de preparação e resiliência das empresas em Portugal em temas de disaster recovery e continuidade de negócio.

Na apresentação deste estudo “Risco e Resiliência” os responsáveis referiram que as tecnologias de informação desempenham um papel fundamental para assegurar a vantagem competitiva dos negócios, mas são também um importante fator de risco para as organizações.

Os resultados colocam os incidentes relacionados com as tecnologias de informação no topo da lista de preocupações. 90% das organizações está preocupada com incidentes de cibersegurança e 83% está preocupada com as disrupção das tecnologias de informação.