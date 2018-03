Ciberguerra de perfis

Em fevereiro de 2017, um artigo do “The Guardian” começou a circular internacionalmente, expondo as ligações profundas entre um multimilionário americano com motivações políticas, Robert Mercer e Steve Bannon, na altura editor da “Breitbart News” e que viria a ser um dos estrategas de Donald Trump.

No centro dessa ligação, uma empresa de nome Cambridge Analytica teria adquirido ilegalmente, através do Facebook, as informações pessoais de milhões de utilizadores. O tratamento estatístico a que submeteram esses dados permitiu-lhes orquestrar uma complexa guerra cibernética a favor da campanha Trump nos EUA, assim como a favor do Brexit no Reino Unido. Era difícil não pensar nesta notícia como uma teoria de conspiração grotesca e uma forma de desculpabilizar muito do que correra errado em 2016.

Um ano depois, um whistleblower (denunciante), Christopher Wylie, veio a público confirmar as nossas piores suspeitas. Quantidades enormes de informação foram compradas ou ilegalmente extraídas (basta responder a alguns dos testes de personalidade do Facebook para abrir a porta a esse tipo de extração de dados), e depois utilizadas contra os utilizadores. Pior. O Facebook apercebeu-se dessa compilação de dados e não tentou investigar ou impedir a prossecução de objetivos altamente questionáveis.