Chuvas torrenciais no Japão matam pelo menos 66 pessoas

As chuvas torrenciais que se abateram sobre a cidade de Kurashiki, no Japão, já provocaram pelo menos 66 mortes, e levaram cerca de 100 pessoas para o hospital, diz a Reuters. Um centro de emergência já foi instalado no gabinete do primeiro-ministro e estão envolvidas nas operações de resgate um dispositivo com cerca de 54 mil pessoas.

A zona oeste do Japão, onde está localizada a cidade de Kurashiki, tem sido afectada por chuvas torrenciais que estão três vezes acima do que é normal para esta altura do ano.

Nesta altura estão contabilizadas pelo menos 66 mortes, para além dos milhões de pessoas que tiveram que ser removidas das suas casas, devido a estas chuvas que se abateram sobre o Japão, refere a agência noticiosa.