Chuva de março prejudicou o investimento na construção em Portugal

A quebra da construção ao longo do primeiro trimestre do ano travou a evolução do investimento em Portugal e, consequentemente, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Num relatório publicado esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) aponta para o impacto das fortes chuvas de março no setor.

“O abrandamento da FBCF [Formação Bruta de Capital Fixo] total resultou, em grande medida, do crescimento menos intenso da FBCF em Construção, que passou de uma variação homóloga de 7,9% no quarto trimestre [de 2017] para 2,3% [no primeiro trimestre de 2018]”, explicou o INE.

“Refira-se que em março se registaram elevados níveis de precipitação, o que poderá ter condicionado a atividade de construção”, referiu.