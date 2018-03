Churrasqueira “Nando’s” em guerra contra rival “Fernando’s” no Reino Unido

É uma guerra entre churrasqueiras, “Nando’s” contra “Fernando’s”. A cadeia de restaurantes “Nando’s” intentou uma ação legal contra o pequeno restaurante “Fernando’s”, situado em Reading, queixando-se de plágio do nome e imagens, nomeadamente o logótipo com o “galo de Barcelos”.

De acordo com a notícia da BBC, o proprietário do “Fernando’s” refuta as acusações, garantindo que se inspirou num programa televisivo. Mais, acusa a “Nando’s” de o “perseguir”, por se sentir “ameaçada” com o seu sucesso.

Por seu lado, a “Nando’s” exige que o “Fernando’s” mude de nome. “Achamos que está a tentar beneficiar de algumas das coisas que nos tornam o que somos”, argumentam os responsáveis da “Nando’s”, citados pela BBC.