Chineses da China Three Gorges reconduzem maioria da administração da EDP Renováveis

Os chineses da China Three Gorges, principal acionista da EDP Renováveis, decidiram reconduzir a grande maioria dos administradores da empresa para o próximo mandato de três anos, até 2021, incluindo o CEO, António Mexia.

A próxima administração da EDP Renováveis foi reduzida para 15 elementos: desses, 12 foram reconduzidos, havendo apenas a nomeação de três novos administradores.

Em primeiro lugar, destaque para Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo, indicado por um conjunto de accionistas que actuam no exercício do direito de representação proporcional, gerido por Axxion, S.A. e Massachusetts Financial Services.