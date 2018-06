Chinesa ZTE vai pagar mil milhões de dólares para voltar a operar nos EUA

Os governos norte-americano e chinês alcançaram ontem, dia 7 de Junho, um acordo com a empresa telefónica chinesa ZTE que levanta a sua proibição de voltar a operar nos Estados Unidos.

O acordo prevê que a empresa chinesa pague uma multa no valor de 1.000 milhões de dólares (845,6 milhões de euros), a consignação de 400 milhões de dólares num trust à consignação da secretaria do comércio norte americana e que, num prazo de 30 dias, substitua o conselho administração e certos executivos.

Em entrevista à cadeia CNBC, Wilbur Ross, secretário de estado do comércio americano, mostrou-se “satisfeito” com este acordo que prevê ainda uma equipa de supervisão americana para fiscalizar as actividades da ZTE e que “esta já está a ser incorporada”.