China Tianying notifica Concorrência da compra da Urbaser

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada pela China Tianying da compra da totalidade do capital da espanhola Urbaser, detentora de participações na SUMA – Ambiente e Serviços e na Empresa Geral de Fomento (EGF), revela um aviso da AdC publicado no site da Concorrência com data de 24 de maio.

A operação foi notificada há uma semana, a 18 de maio, pela empresa chinesa de energia, dando até 1 de junho oportunidade para observações de interessados nesta operação de concentração.

Este não é o primeiro investimento do grupo chinês em Portugal, tendo em outubro do ano passado comprado à seguradora francesa Groupama a sua operação em Portugal.