China penalizada com taxas de Trump: país “amigo” vai pagar 60 mil milhões de dólares

Donald Trump decidiu hoje avançar com um novo episódio nas guerras das tarifas comerciais às importações de produtos chineses por parte dos Estados Unidos.

Este agravamento de tarifas à importação de determinados produtos chineses pode chegar a um valor de cerca de 60 mil milhões de dólares (cerca de 48,7 mil milhões de euros ao câmbio atual)

No entanto, a equipa de Trump assegura que encara a China como um país “amigo”.

Este é mais um episódio a acentuar a política de protecionismo adoptada pela atual administração norte-americana na Casa Branca.

A administração norte-americana decidiu hoje avançar com a imposição de tarifas suplementares à importação de produtos da China, como painéis fotovoltaicos ou máquinas de lavar.

A decisão foi tomada após umas investigação conduzida pela Comissão do Comércio Internacional dos Estados Unidos, uma agência federal que tem como objetivo a proteção comercial norte-americana.

A referida comissão concluiu que que a importação massiva dos produtos em causa estava “a prejudicar seriamente a indústria nacional”.

“As ações do Presidente [ao impor tarifas às importações da China] deixam, claro, mais uma vez, que o Governo Trump sempre irá defender os trabalhadores norte-americanos”, afirmou hoje Robert Lighthizer, Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), na mesma conferência de imprensa em que foi anunciada uma ‘pausa’ por tempo indeterminado na aplicação de tarifas suplementares à importação de aço e de alumínio a diversos países aliados, desde a União Europeia, Brasil, Argentina, Coreia do Sul e Austrália, por exemplo.

As tarifas sobre os painéis solares e máquinas de lavar produzidas na china terão validade por um período que se pode prolongar pelos próximos quatro anos.

Para as máquinas de lavar vindas da China para os Estados Unidos, está previsto um agravamento das tarifas de 20% a 50%, para os próximos três anos.

No que respeita aos painéis fotovoltaicos, o agravamento das tarifas por parte da administração norte-americana pode prolongar-se pelos próximos quatro anos, com um aumento de 30% no primeiro ano, que pode descer até 15% no último ano.