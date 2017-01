China e Japão desconfiam do imposto Trump sobre importações mexicanas

O anunciado imposto de 20% anunciado por Donald Trump sobre as importações americanas provenientes do México está a deixar a Ásia reticente, segundo a AP.

Fontes japonesas manifestaram, esta sexta-feira, a esperança de se reunirem brevemente com autoridades do comércio norte-americano. O ministro das Finanças, Taro Aso, disse que o Japão deverá “explicar completamente” como as empresas japonesas têm vindo a contribuir para a sociedade americana, nomeadamente através da criação de empregos.

“Seria importante a troca de opiniões para transmitir com precisão a realidade e estabelecer um relacionamento estável”, disse o ministro japonês, citado pela AP.