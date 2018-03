China funde regulador bancário e de seguros para evitar riscos excessivos

A China irá fundir seus reguladores bancários e de seguros em uma mudança para preencher as lacunas regulamentares que criaram riscos de formação de bancos paralelos (shadow banks), avança o Financial Times.

O Congresso Nacional do Povo, com a chancela do Parlamento, anunciou a combinação da Comissão de Regulamentação Bancária da China com a Comissão de Regulamentação de Seguros da China na passada terça-feira, como parte de um plano abrangente de reorganização levado a cabo pelo Governo e que passará por, pelo menos, uma dúzia de agências fundidas ou eliminadas.

A CIRC – China Banking Regulatory Commission está sem presidente permanente desde abril, quando a agência anti-corrupção do Partido Comunista colocou o presidente Xiang sob investigação.