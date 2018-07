China faz pressão sobre a Europa para uma aliança comercial anti-norte americana

A China está a pressionar a Europa para lançar uma ação conjunta contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo a “Reuters”, membros do governo chinês, entre os quais o vice-primeiro-ministro Liu He e o vereador Wang Yi, propuseram uma aliança entre as duas potências económicas, oferecendo uma maior abertura do mercado chinês, num gesto de boa vontade.

As reuniões tiveram lugar em Bruxelas, Berlim e Pequim, com o objetivo para que a União Europeia (UE) se una à China contra as politicas comerciais que estão a ser seguidas pelos Estados Unidos da América. No entanto, a proposta foi rejeitada, de acordo com as declarações de alguns funcionários à “Reuters”. Uma nova cimeira sino-europeia está agendada para os dias 16 e 17 de julho, em Pequim.

As autoridades da União Europeia esperam que dessa reunião saia um comunicado conjunto, onde seja realçado um compromisso de ambos os lados, com o sistema multilateral de comércio e a promessa de ser criado um grupo de trabalho para modernizar a OMC. A televisão estatal chinesa tem passado a mensagem de que a UE está ao lado da China, o que deixou o maior bloco comercial do mundo numa posição delicada.