China aumenta participação na EDP para 28,25%

A República Popular da China reforçou a participação que tem na EDP, com um investimento de cerca de 200 milhões de euros, no final do ano passado, de acordo com o jornal Expresso. A aquisição de um bloco adicional de ações de quase 1,96% levou a que o Estado chinês seja já detentor de 28,25% da elétrica.

A aquisição das ações foi feita através da empresa CNIC, que detinha até novembro de 2017 uma posição de 3,02%. Segundo escreve o Expresso, no final de dezembro passou a deter 4,98% da elétrica. A informação não foi comunicada ao mercado, mas foi reportada pela EDP no relatório de contas anual.

Em 2017, o lucro líquido da EDP Energias de Portugal subiu 16% para 1.113 milhões de euros no ano passado, suportado pelo ganho extraordinário de cerca de 600 milhões de euros com a venda da Naturgas e da Portgás, anunciou a empresa.