China anuncia limite aos salários das celebridades

O governo chinês, liderado por Xi Jinping, anunciou um tecto máximo à retribuição dos atores chineses. A medida impõe que os atores não poderão levar mais do que 40% do total do custo de produção dos projetos em que trabalham e, em relação aos que desempenham papéis principais, o salário não poderá ser acima dos 70% total do orçamento alocado à retribuição de todos os atores, notícia a BBC.

O governo chinês pretende, com esta medida, combater a distorção dos valores sociais que afecta a sociedade chinesa que tem demonstrado uma “veneração pelo dinheiro” e romper com o interesse da população mais jovem em ‘perseguir’ as celebridades chinesas.

Existe uma outra explicação para esta medida que é conhecida na China como “yin e yang”. Tem sido alegado que os atores chineses assinam dois contratos, declarando apenas o de menor valor, resultando em evasão ao fisco.