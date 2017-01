‘Chez Nous’: o filme “escandaloso” para a Frente Nacional

Ainda só conseguimos assistir ao trailer mas o filme francês Chez Nous já está envolto em polémicas. Com estreia marcada para o próximo dia 22 de fevereiro, a película realizada por Lucas Belvaux, sobre a ascensão dos nacionalismos na Europa, está a criar controvérsia entre o partido liderado por Marine de Pen.

Há líderes da extrema-direita francesa que consideram propaganda negativa em parte porque até o título lembra o ‘slogan’ anti-imigração da Frente Nacional: “On est chez nous” (estamos em nossa casa, em português).

“Escandaloso e inadmissível” foi como o vice-presidente da Frente Nacional, Florian Philippot, caracterizou o facto de Chez Nous ter estreia marcada para uma data tão próxima à do início das eleições presidenciais no país.

Na opinião de Gilbert Collard, deputado da Frente Nacional, o partido está a ser vítima de uma situação parecida à que a propaganda nazi fez contra os judeus.

Ao jornal francês “Le Monde”, o realizador, Lucas Belvaux, esclareceu que tinha a “ambição de descrever a implementação e a complexidade de um partido que procurou o respeito”. De acordo com as declarações, divulgadas no diário, Belvaux quis sobretudo “suscitar a discussão” e não entende a polémica que se gerou e a dimensão que tomou.

A ação do filme desenrola-se na cidade francesa de Hénard, inventada para a história, e baseia-se no percurso de uma líder partidária loira, o que leva os seguidores a supor que se trata de Marine Le Pen ou que a história remete para o seu exemplo de vida.