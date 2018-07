Chegou o ‘simplex’ para turistas estrangeiros recuperarem o IVA das compras na Portela

Entrou hoje em vigor o novo sistema de recuperação eletrónica de IVA nas compras para os turistas estrangeiros que passam pelo aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

“A partir de 1 de julho, os comerciantes aderentes ao ‘tax free’ passam a reportar as vendas feitas através deste regime por via eletrónica à AT – Autoridade Tributária e Aduaneira em tempo real.

Este novo sistema reduz os tempos de espera, “quer durante a compra, quer na validação junto da alfândega no momento em que saem do país, aumentando a competitividade de Portugal enquanto destino de compras face a outros países”, segundo um comunicado do Ministério das Finanças.