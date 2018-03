“Chegou o momento de trabalhar na modernização do setor”, defende a mytaxi

Perante a aprovação da lei das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados (TVDE), que considera “demasiado liberal”, que assegura “não ter passado por um processo de discussão que tenha tido em consideração a necessidade premente de debater em simultâneo a modernização do setor dos táxis, altamente regulado e que agora se encontra claramente em desvantagem perante estas novas formas de transporte”, a mytaxi, especialista europeia em serviços digitais de reserva de táxis, vem sublinhar a preocupação para com todo este processo e o futuro do setor, em particular.

Fruto da sua experiência direta com a indústria do táxi, a mytaxi defende e apoia os profissionais do setor, e tal como sublinha Pedro Pinto, diretor geral da mytaxi Portugal, “ao contrário do que se possa vir a dizer, a mytaxi é a aplicação para táxis e é assim continuará a ser”. “Estamos comprometidos com o setor e queremos trabalhar em conjunto pela sua modernização e pelas novas regras que o tornem mais competitivo”, reforça ainda Pedro Pinto.

Apesar de ter vindo a defender a importância de regulamentar a atividade das plataformas TVDE, a bem da concorrência leal e legal, a mytaxi reafirmou ao longo de todo o processo, e perante as entidades competentes, a necessidade desta nova lei ter em conta a regulamentação da indústria do táxi, que tem fortes restrições e regras muito bem definidas, como por exemplo a contingentação qe existe para o setor dos táxis mas que para as concorrentes em veículos descaracterizados não vai existir.