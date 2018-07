“Chegou o momento de sair”. Cristiano Ronaldo despede-se do Real Madrid

O português Cristiano Ronaldo emitiu esta terça-feira uma carta aberta, publicada no site do Real Madrid, onde diz que chegou “o momento de sair”, ainda assim agradece aos companheiros de equipa, equipa técnica e ao presidente Florentino Pérez pelos nove anos passados no clube merengue.

“Chegou o momento de sair e pedi ao Real Madrid para que me deixasse transferir. O Real conquistou o meu coração e da minha família. Quero agradecer aos companheiros de equipa, fisioterapeutas, ao presidente e aos adeptos porque fizeram tudo para que nada me faltasse. Foram nove anos apaixonantes. Refleti muito e cheguei a esta decisão. Hala Madrid”, lê-se na carta caberta.

A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus fora confirmada esta tarde, por um valor um valor a rondar os 120 milhões de euros. O clube merengue reagiu, também em comunicado, à saída do português do clube espanhol e expressou “o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo”.