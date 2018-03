“Chegou a hora de apagar a conta do Facebook”, defende co-fundador do Whatsapp

Quatro anos depois de vender o serviço de mensagens instantâneas ao Facebook por 17 mil milhões de euros, o co-fundador do WhatsApp, Brian Action, acredita que, para quem perfil no Facebook, chegou a hora de apagar as contas da rede social.

A declaração foi feita via Twitter, após os escândalos divulgados que envolvem o Facebook. As investigações apontam que, com o objetivo de conquistar votos a favor de Donald Trump nas eleições de 2016, o Facebook terá permitido o acesso indevido a informações de 50 milhões de utilizadores à Cambridge Analytica, empresa norte-americana de análise de dados.

Além da investigação já em aberto da Comissão Federal do Comércio dos EUA, o Parlamento britânico exigiu explicações a Mark Zuckeberg. O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, também convidou o fundador do Facebook a prestar esclarecimentos aos europeus, reforçando que os “dados pessoais não podem ser usados para manipular a democracia”.