Chef José Avillez compra cinco restaurantes do grupo Cafeína no Porto

O chef José Avillez comprou o grupo Cafeína composto por cinco restaurantes na cidade do Porto. Segundo o “Jornal de Negócios” quatro dos espaços ficam na zona da Foz e o quinto na Baixa da cidade. O grupo Cafeína pertencia a Vasco Mourão e, além do restaurante que dá nome ao grupo, conta ainda com o “Terra”, “Portarossa”, “Casa Vasco” e “Panca”.

Vasco Mourão, citado pelo jornal, refere que “esta operação visa fazer crescer o grupo de uma forma mais sustentada juntando sinergias e capacidades, mas mantendo o seu ADN”, salientando que vai continuar “como sócio e a gerir os restaurantes do grupo Cafeína”.

O grupo Cafeína “fatura mais de quatro milhões de euros, sem IVA e emprega 118 pessoas”.