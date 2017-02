Para cair nesta burla basta dizer “sim” ao telefone

As autoridades estão a alertar a população norte-americana para um novo esquema utilizado por burlões. Basta atender uma chamada e responder à pergunta “consegue ouvir-me?”.

Contudo, esta não é a única pergunta. Na verdade, qualquer pergunta que obtenha uma resposta positiva serve. Como exemplo, são válidas perguntas como “é o dono da casa?” ou “já pagou a conta x?”, segundo o jornal americano, CBS.

Ao responder ‘sim’, a resposta é gravada e “[os burlões] usam-na depois como prova para dizer que concordou com alguma coisa”, como encargos e contas extras cobradas nos cartões de crédito ou contas do telefone, explica Susan Grant, diretora da entidade de proteção de consumidores dos EUA, que aconselha a, nestes casos, interromper a chamada.

Para as pessoas que já atenderam chamadas do género, é aconselhado a alteração dos dados dos cartões de crédito e do email, bem como vigiar as movimentações das contas bancárias, uma vez que eles, os burlões, conseguem aceder aos dados pessoais.