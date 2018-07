CGTP promete verão e outono “quentes” na luta contra a revisão da lei laboral

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, prometeu esta sexta-feira um verão e outono “quentes” na contestação contra a revisão da legislação laboral, referindo que estão sozinhos nesta luta pelos trabalhadores.

Milhares de trabalhadores, dirigentes e ativistas sindicais estão hoje concentrados em frente ao parlamento contra a revisão da legislação laboral, no momento em que os deputados e o Governo discutem o tema em plenário. “Não e não ao acordo do patrão” são as palavras de ordem mais ouvidas no local.

A proposta de lei do Governo surgiu na sequência de um acordo de concertação tripartido, subscrito por todos os parceiros sociais exceto a CGTP. “Queremos reafirmar a nossa posição relativamente à proposta legislativa do Governo, porque consideramos que, ao nível da precariedade e da contratação coletiva, fica tudo na mesma ou pior”, disse Arménio Carlos.