CGD: “A ter existido outra atitude do ministro das Finanças, ela terá a crítica do PCP”

O PCP emitiu hoje um comunicado à imprensa “a propósito de aspetos suscitados sobre a intervenção do ministro das Finanças”, Mário Centeno, que ontem à tarde chamou os jornalistas para, mais uma vez, dar explicações sobre a polémica da Caixa Geral de Depósitos.

No comunicado, o PCP lembra que “sempre se pronunciou pela exigência da apresentação de declaração de rendimentos por António Domingues, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos”.

O partido sublinha assim que, “a ter existido uma outra atitude do ministro das Finanças ela confronta-se com a posição e a crítica do PCP”.