CGD: PSD envia perguntas a António Domingues

Os deputados do Grupo Parlamentar, no âmbito da Comissão Parlamentar à gestão da CGD, enviaram a António Domingues quatro perguntas.

O grupo social-democrata questiona por escrito o ex-presidente da CGD se, “acordou ou não, como pressuposto para a sua aceitação do cargo de Presidente da CGD e dos convites que fez para o Conselho de Administração da CGD, a alteração do estatuto de gestor público, para que entre outras coisas, os membros do Conselho de Administração da CGD ficassem isentos da entrega da declaração de rendimentos e património?”, acrescentando a questão “com quem e em que termos?”

Além disso, o PSD quer saber se António Domingues “alguma vez” falou com o primeiro-ministro sobre o tema? “Se sim, quando e em que termos”?

Estas perguntas enviadas a António Domingues surgem na sequência das declarações públicas do ex-presidente da CGD, na Assembleia da República (na Comissão de Orçamento, Finanças) onde à pergunta do deputado do PSD sobre se todas as condições estavam garantidas à partida, respondeu “para mim estavam. Para lhe dizer a verdade, a minha interpretação, enquanto cidadão, é a seguinte: o Governo, a partir de certa altura, deixou de ter condições para as manter”.

As perguntas são também motivadas pelas declarações do Ministério das Finanças no dia 25 de outubro, onde é dito “a ideia é a CGD ser tratada como qualquer outro banco. Essa foi a razão para que fosse retirada do Estatuto do Gestor Público. Está sujeita a um conjunto de regras mais profundo, como estão todos os bancos. Não faz sentido estar sujeita às duas coisas. Não foi lapso”.

Por último a justificar as questões enviadas a Domingues estão as declarações públicas do Secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix, no mesmo dia de outubro – um dia depois das declarações de Luís Marques Mendes na SIC a questionar se a saída do Estatuto do Gestor Público da CGD ignorava uma lei de 1983 em que obriga todos os detentores de cargos públicos, sem excepção, a entregar a declaração de rendimentos e património ao Tribunal Constitucional, questionando se teria sido um lapso do Governo. Mourinho Félix diz que “sim, foi intencional, sabíamos que isto [o fim do escrutínio público dos rendimentos dos novos gestores da CGD] seria uma consequência da sua retirada do Estatuto do Gestor Público”.

Hugo Soares, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, acusou hoje o Governo de propositadamente atrasar a publicação do decreto que isenta os administradores da CGD do estatuto de gestor público, numa declaração aos jornalistas sobre o dossiê da Caixa hoje em Braga. Isto ocorre depois de Luís Marques Mendes, comentador da SIC e ex-líder do PSD, ter acusado Governo, durante o comentário semanal de domingo, de manipular a publicação do decreto-lei que retira os gestores da Caixa Geral de Depósitos do Estatuto do Gestor Público.

“O Presidente da República promulgou no dia 21 de junho, mas só foi publicado no dia 28 do mês seguinte, ou seja, o Governo congelou este decreto-lei, manipulou a data de publicação porque 28 de julho é o início das férias da Assembleia da República. Ou seja, queriam diminuir o risco dos deputados se aperceberem”, disse Marques Mendes.

“É mais um número de grande malabarismo e uma forma manhosa de gerir os processos legislativos e a causa pública”, referiu o deputado do PSD à agência Lusa, segundo os meios de comunicação.

António Costa já comentou publicamente as acusações, dizendo que “não fazem o menor sentido”. O primeiro-ministro rejeitou as acusações do comentador Marques Mendes de manipulação da data de publicação do decreto (publicado mais de um mês depois de ter sido promulgado pela Presidência da República) que isenta os administradores da Caixa do estatuto do gestor público, justificando a demora com negociações com a Comissão Europeia.

Hugo Soares, do PSD, reforçou que o decreto pretendia criar condições para o cumprimento do alegado acordo entre o Governo e António Domingues para este aceitar liderar a CGD. “Foi preciso passar muito mais tempo e haver a pressão da opinião pública para que o Governo deixasse cair o acordo que fez com António Domingues, sem nunca o ter assumido”, acrescentou, afirmando que o ministro das Finanças, Mário Centeno, “mentiu clara a despudoradamente” na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à recapitalização e gestão da CGD, quando negou a existência do acordo com António Domingues.

Em comunicado enviado à imprensa, os deputados do grupo parlamentar do PSD declaram que, o ministro das Finanças continua a desmentir o acordo com António Domingues “para alterar o Estatuto do Gestor Público e assim eximir a administração da CGD da entrega das declarações de rendimento e património”.

Também o Presidente da República abordou o caso, declarando que, até prova em contrário, acredita no ministro das Finanças.