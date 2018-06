CGD prepara-se para encerrar mais 75 balcões este mês

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a ponderar fechar mais 75 balcões em todo o país já no final deste mês de junho. A informação foi avançada por responsáveis do Partido Comunista Português (PCP), numa concentração de protesto promovida na vila de Alhandra pelo partido, que citam fontes próximas do processo, noticia o jornal “Público”.

Segundo o PCP, há informação segura da comissão de trabalhadores da CGD e de elementos próximos da direção da instituição bancária de que o novo plano de encerramento de balcões vai ser anunciado durante esta semana. Questionada pelo “Público”, a CGD diz que, para já, não comenta esta informação. “Logo que entendamos ser hora de dizer algo sobre o assunto, enviaremos a nossa posição”, sustenta.

Em entrevista ao jornal “Eco”, o CEO da CGD, Paulo Macedo, já tinha avançado que a Caixa estaria a ponderar o encerramento de 70 a 80 balcões em 2018, de acordo com o que está previsto no plano estratégico acordado com as autoridades europeias. Em 2017, foram fechados pelo menos 64 balcões.