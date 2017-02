CGD: Conheça a nova administração em funções

O fecho de contas de 2016 cujos prejuízos justificarão o aumento de capital de 2,7 mil milhões de euros. A redução de quadros e de balcões, a venda de operações internacionais (Espanha e África do Sul, previstas até ao fim do ano),o aumento das comissões e o regresso do banco aos lucros e o aumento de capital previsto.

A equipa liderada por Paulo Macedo começa com oito elementos, dos quais sete executivos (serão oito executivos e oito não executivos), e tem uma agenda intensa desde o primeiro dia.