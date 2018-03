CGD não deverá repôr Portugal no Procedimento por Défice Excessivo, realça Comissário Europeu

O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis disse hoje que, mesmo que a recapitalização da CGD aumente o défice de 2017 para mais de 3% do PIB, Portugal não deverá regressar ao Procedimento por Défice Excessivo.

Na primavera, o gabinete de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, vai revelar o valor final do défice orçamental de Portugal em 2017 e se a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) é contabilizada para o défice.

Em janeiro, a Comissão Europeia admitiu que a execução orçamental do ano passado “correu melhor do que o esperado” e que o défice orçamental do conjunto de 2017 “pode vir a ser inferior aos 1,4% [do PIB – Produto Interno Bruto] estimados no outono”.