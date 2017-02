CGD: Marques Mendes acusa Governo de manipulação no caso Domingues

Luís Marques Mendes acusa o Governo de ter feito um acordo com António Domingues e de ter manipulado o decreto-lei sobre o estatuto de gestor público da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no espaço de comentário na SIC. O comentador fala de uma “marosca” que só “correu mal por ter vindo a público”.

“Tudo isto, toda esta marosca estava preparada para ficar em segredo, ser feito às escondidas, à socapa”, disse Marques Mendes. “Se isto não tivesse vindo a público, provavelmente Domingues estaria hoje ainda presidente da Caixa, não tinha apresentado as declarações, e o Tribunal Constitucional não teria tomado as decisões que tomou”.

Para “não correr riscos” o Governo “manipulou” as datas do decreto-lei, tendo deixado o documento “congelado” em São Bento durante um mês, explica. O decreto-lei foi promulgado pelo Presidente da República a 21 de junho, mas só foi publicado em Diário da República um mês depois, no dia 28 de julho.

“Isto porque 28 de julho, quando foi publicado, é a data do início das férias da Assembleia da República e dos deputados. Queriam diminuir o risco de os deputados se aperceberem. Deste modo não se perceberiam do decreto-lei e não podiam pedir a sua análise no Parlamento”, afirmou o comentador político. “O Governo fez uma coisa que não é apenas feia, como não é normal e é inaceitável de todos os pontos de vista”.

Marques Mendes não tem dúvidas de que houve um acordo, independentemente de ter sido falado ou escrito. No entanto, o ex-líder social-democrata acredita que Mário Centeno não vai sair do Governo. “Evidentemente que Mário Centeno fica fragilizado, mas não vai sair”, disse Marques Mendes, que acusou ainda Centeno de não se ter comportado com “hombridade” nem com “humildade”.

O decreto-lei em questão implicava uma alteração para isentar dos tetos salariais os gestores da equipa de António Domingues, mas também da entrega das declarações de património e rendimento ao Tribunal Constitucional (TC). Este é o teor das mensagens trocadas entre o ex-presidente da CGD e o Ministério das Finanças, divulgadas pelo jornal “Eco”.

Segundo a troca de e-mails, no dia 23 de maio, às 23h21, António Domingues enviou para o secretário de Estado Mourinho Félix um e-mail que tinha recebido minutos antes, do seu advogado, Francisco Sá Carneiro, da sociedade Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados, com uma proposta de diploma legal que excluía a CGD do regime do Setor Empresarial do Estado e os seus administradores do Estatuto do Gestor Público (EGP).