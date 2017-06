CGD lança pacotes de serviços bancários à semelhança das telecomunicações

A Caixa Geral de Depósitos anunciou à imprensa uma reestruturação da oferta ao retalho. O banco liderado por Paulo Macedo vai oferecer pacotes de serviços bancários à semelhança do que acontece com o sector das telecomunicações, ou seja em pacote.

O anúncio foi feito pelo administrador José João Guilherme e pelos diretores Filipe Teixeira e Francisco Viana.

“Estamos a modernizar a oferta da CGD. Não queremos a Caixa a dar mais 7 anos de prejuízo”, disse José João Guilherme, administrador do banco.

“A CGD oferece soluções integradas de serviços bancários”, diz Filipe Teixeira.

São três pacotes que são contas tipificadas por tipo de clientes. Conta S, conta M e conta L. A conta S é para clientes individuais e não tem cartão de crédito. As contas M e L são para famílias e têm direito a dois cartões para cada conta, com uma mensalidade e não duas (mensalidade em vez da anuidade). Cada um dos dois pacotes M e L tem seguros associados. Na aquisição de crédito à habitação o cliente tem vantagens na Caixa e também vantagens no Continente, com quem o banco fez uma parceria que permite descontos nas compras no hipermercado.

A partir de 1 de junho todas as aberturas de contas tem por base a Conta Caixa. Isto é só há contas integradas.

Os serviços mínimos bancários mantêm-se com cobrança zero, essa é uma responsabilidade social obrigatória.

A CGD tem 3,8 milhões de clientes e o banco propõe-se a oferecer “soluções multiproduto que reúne serviços, seguros, vantagens e produtos essenciais para a gestão o dia-a-dia, à medida das necessidades dos clientes”, diz o banco.

A CGD diz que aplica uma mensalidade única e previsível em vez de várias comissões cobradas ao longo do ano.

A partir de setembro as pessoas que têm mais de 65 anos com pensões abaixo de 1,5 vezes o salário mínimo estão isentas das despesas de manutenção.

Serviços mínimos bancários têm custo zero, a conta S tem mensalidade de 2,5 euros no mínimo 4 euros no máximo e as contas M e L custam por mês no mínimo 4 euros (M) e no máximo 6 euros (Conta M) e 7 euros para a conta gold L (dá cartão de crédito gold) no máximo 9 euros.