CGD: Governo tenta evitar rescisões milionárias

A lista de administradores executivos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), anunciada esta semana depois do aval do BCE, não contempla dois dos membros da equipe de António Domingues – Tiago Ravara Marques e Pedro Leitão. O que significa que até ao próximo dia 1 de fevereiro terão de sair doconselho de administração do banco. Esta é a questão mais sensível que a nova administração, liderada por Paulo Macedo, tem de resolver. É que é a CGD que tem de pagar as indemnizações, caso os administradores tenham de sair das funções para que foram nomeados.

Como o mandato acaba em 2019, e o salário anual de cada um, bruto, é de 337 mil euros anuais, a CGD terá de pagar a cada um ligeiramente acima de um milhão de euros para que saiam antes do fim do mandato. Uma factura de 2 milhões de euros na CGD (nos custos com pessoal) é algo que não é bem visto pelo Governo, que sabe que poderá criar polémica pública, uma vez que o Estado está a ponto de injectar 2,7 mil milhões de euros num aumento de capital em dinheiro no banco público.

Fonte ligada ao processo disse ao Jornal Económico que o “Governo já solicitou à nova administração liderada por Paulo Macedo que avalie a possibilidade destes administradores virem a ocupar posições adequadas no Grupo CGD, caso seja do interesse de ambas as partes”. O Jornal Económico sabe que a um dos dois administradores poderá, por exemplo, ser oferecido o lugar de administrador ou presidente do Caixa Banco de Investimento.

De qualquer forma, as condições da cessação dos administradores que foram escolhidos pelo anterior presidente António Domingues, serão definidas pela Comissão de Remunerações da CGD, orgão responsável pela fixação da retribuição dos membros dos corpos sociais, assim como pela fixação de indemnizações a que estes possam ter direito por cessação antecipada de funções.