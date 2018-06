CGD fecha este ano 70 balcões, a maioria até ao fim de junho

A Caixa Geral de Depósitos anunciou em comunicado que vai fechar 70 balcões este ano, a maioria até ao fim do mês. A redução recai sobretudo nas áreas urbanas da grande Lisboa e do grande Porto.

Tal como a Caixa Geral de Depósitos, já afirmou publicamente, este ano serão encerrados cerca de 70 balcões, a maioria dos quais no final deste mês de junho.

“As agências a encerrar foram objeto de análise e, além da sua atividade e resultado económico, foram tidas em consideração questões como as acessibilidades a outras agências da CGD e a mobilidade da população, resultando deste facto que a maioria das agências a encerrar se situe nos maiores centros urbanos do País, com destaque para a Grande Lisboa e o Grande Porto, realça o banco detido pelo Estado.

“A Caixa tem vindo, como é público, a efetuar estes encerramentos, assegurando a manutenção dos níveis de serviço aos seus clientes mantendo a sua rede de ATM e ATS e aumentando os serviços digitais, ao mesmo tempo que procura garantir a manutenção dos seus níveis de atividade. Nas agências que encerrou recentemente, a Caixa manteve mais de 95% dos seus clientes, bem como os seus níveis de envolvimento”, salvaguarda o banco do Estado.

O banco liderado por Paulo Macedo diz que o Plano Estratégico negociado com as autoridades europeias em 2016 prevê uma redução de cerca de 25% do número de agências até ao final de 2020.

A Caixa tinha 587 agências em 2017 e no final deste este ano ficará com cerca de 517, “cumprindo a sua missão de banco público estável e acessível aos cidadãos e às empresas, mas também sustentável e viável”, defende o banco

Ao redimensionamento da sua rede física, a Caixa tem justaposto o incremento da sua presença digital, liderando de forma destacada o mercado também nestes canais, adianta o banco em comunicado.

A CGD está, pois, “a promover a crescente interação com os clientes à distância, quer pela via digital, quer por via telefónica. Além da grande Lisboa e grande Porto, a CGD optou por reduzir a sua presença nas maiores cidades, onde se tem acentuado a preferência dos clientes pelos serviços digitais em detrimento dos canais físicos, mantendo e até aumentando a presença dos seus gabinetes de empresas”, diz a instituição.

O banco diz que para contornar “os naturais transtornos”, irá disponibilizar “gratuitamente, durante um ano, um cartão de débito para utilização nas áreas automáticas e ATMs existentes em todo o território nacional e internacional”.

“Os clientes têm à disposição o acesso aos serviços bancários à distância, como o Caixa Direta, através do telefone, da internet ou de aplicações que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. A aplicação caderneta digital é também um serviço sem custos que está disponível para os clientes”, avisa a CGD.

“Todos os clientes das agências a encerrar continuarão a beneficiar das mesmas condições na sua nova agência”, acrescenta a instituição.

Recorde-se que o número de agências bancárias em Portugal se reduziu em 30% ou 1.901, desde 2011, e em Espanha o recuo foi de 11.649, no mesmo período. Apesar desta redução, Portugal continua a ser um dos países europeus com mais balcões per capita, salienta o CGD.