CGD fecha emissão de 500 milhões de euros de obrigações

A Caixa Geral de Depósitos já fechou a emissão de obrigações de 500 milhões de euros, a uma taxa de juro que ronda os 5,75%, soube o Jornal Económico junto de fonte familiarizada com o assunto. O apuramento ainda está a ser feito e a colocação será anunciada oficialmente à tarde.

A CGD emite títulos de dívida Tier 2, depois de ter conseguido alterar o que estava acordado com Bruxelas. Pois, segundo fonte familiarizada com o assunto, a Caixa argumentou que nesta altura já não precisa de reforçar o capital core do banco (CET1), pelo que esta emissão reforça o rácio total.

A ideia inicial era a de colocar dívida de elevada subordinação, a Additional Tier 1 (AT1), numa segunda tranche que se seguia à primeira que foi colocada em 2017.