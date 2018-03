CGD diz que não quer reduzir mais de 2.000 trabalhadores, mas admite impacto da tecnologia

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje que o banco não tem intenção de reduzir mais trabalhadores do que os 2.000 acordados com Bruxelas, mas admitiu que a evolução da tecnologia vir a ter impacto.

“Não queremos ir além nos balcões, não queremos ir além nos trabalhadores [nas reduções impostas pelo plano de reestruturação], apesar não termos uma visão do que acontecerá em termos tecnológicos daqui até 2021, quando termina o plano. Do que vemos hoje, não vamos além”, disse Paulo Macedo, no Parlamento, na comissão de orçamento e finanças.

No âmbito do aumento de capital da CGD, feita em 2017, foi acordado com a Comissão Europeia um programa de reestruturação do banco público que passa, entre outras medidas, pela saída de cerca de 2.000 pessoas até 2020.