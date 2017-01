CGD: Centeno escondeu devedores de maior risco do Parlamento

O gabinete do ministro das Finanças terá escondido informações à comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD). Segundo noticia esta sexta-feira o Correio da Manhã, Mário Centeno entregou os documentos pedidos pela comissão no final de 2016, mas com a identificação dos créditos de maior risco apagada.

A lista devia ter sido enviada com os pareceres da Inspeção Geral de Finanças à situação da CGD em 2014 e 2015. Estes pareceres incidem sobre os relatórios da Comissão de Auditoria da CGD entre 2014 e 2015, mas foram eliminados do primeiro a identificação dos ‘créditos objeto de acompanhamento crítico’ e, do segundo, os ‘créditos com acompanhamento individual não garantidos por ações’.

Apesar de a informação ter sido inicialmente rasurada, Mário Centeno poderá ser agora obrigado a divulgá-la depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido que a CGD tem de enviar à comissão de inquérito a lista de grandes devedores. Se a comissão de inquérito o pedir, o ministro terá de enviar os nomes dos devedores de risco.