CGD: Blockchain é a solução para alguns problemas da banca

A inovadora tecnologia blockchain não será milagrosa, mas poderá representar a solução para alguns dos problemas da banca em Portugal, segundo Eugénio Baptista, diretor de Sistemas de Informação / Tecnologias da Informação da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

“O setor financeiro está a recuperar de uma grande crise que levou a uma grande desvalorização dos ativos. Em Portugal, o objetivo é o retorno da rentabilidade. Há que rentabilizar o dinheiro que, no nosso caso, é o dinheiro dos contribuintes”, afirmou Baptista, na conferência Blockchain no Setor Financeiro, que teve lugar esta segunda-feira no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.

“A tecnologia blockchain não vem substituir tudo o que temos. Não é uma solução para tudo, mas é a solução para alguns problemas”, defendeu.