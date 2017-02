CGD: Audições de Armando Vara e Francisco Bandeira vetadas por BE, PS e PCP

O PSD apresentou um requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Caixa Geral de Depósitos (CGD) a pedir a audição do ex-administrador do banco, Armando Vara e de Francisco Bandeira. No entanto, os grupos parlamentares do PS, PCP e Bloco de Esquerda voltaram hoje a vetar esses pedidos. O veto já tinha sido utilizado relativamente às audições de Mário Centeno e António Domingues.

“Eles [os partidos de esquerda] votam contra todas as audições, é a primeira vez que isto acontece. É inédito”, afirmou Hugo Soares, deputado do PSD ao Jornal Económico, salientando que Armando Vara tinha até pedido para ser ouvido.

Os três partidos de esquerda precipitam deste modo o fim da CPI, e admitem ainda continuar a chumbar todas as iniciativas da direita que façam prolongar os trabalhos em curso.