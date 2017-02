Advogados de Domingues participaram na alteração à lei para a CGD

Tal como o “Público” avança hoje, a carta de António Domingues a Mário Centeno divulgada ontem pelo jornal “Eco” confirma que foram os advogados contratados por António Domingues (contratados à posteriori pela CGD, com o aval do Ministério das Finanças), que desenharam a alteração à lei que isentava os administradores da CGD das obrigações impostas pelo Estatuto de Gestores Públicos (EGP).

A alteração visava isentar dos tectos salariais os gestores da equipa de António Domingues, mas também da entrega das declarações de património e rendimento ao Tribunal Constitucional (TC). Este é o teor das mensagens trocadas entre o ex-presidente da CGD e o Ministério das Finanças, que vieram a público esta semana.

Segundo a troca de e-mails, no dia 23 de maio, às 23h21, António Domingues enviou para o secretário de Estado Mourinho Félix um e-mail que tinha recebido minutos antes, do seu advogado, Francisco Sá Carneiro, da sociedade Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados, com uma proposta de diploma legal que excluía a CGD do regime do Setor Empresarial do Estado e os seus administradores do Estatuto do Gestor Público (EGP).